Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir?

Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of, Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak doğdu. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi, İstanbul’da ticaret ile uğraşmaktaydı. 12 yaşından itibaren İstanbul Kadıköy ilçesinde yaşadı. İlkokul mezunudur. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu’nun annesi tarafından yeğeni olur.