Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir?
TFF yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. TFF’nin 3 yıl boyunca görev yapacak başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, TFF yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? İşte detaylar…
İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir?
21 Şubat 1966 yılında Trabzon’da doğan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türk iş insanı, spor yöneticisi, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve eski Trabzonspor başkanıdır.
Uzun yıllar ticaret ile uğraştı. Organizasyon, petrol ve inşaat işleri yaptı.
Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of, Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak doğdu. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi, İstanbul’da ticaret ile uğraşmaktaydı. 12 yaşından itibaren İstanbul Kadıköy ilçesinde yaşadı. İlkokul mezunudur. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu’nun annesi tarafından yeğeni olur.
2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi.
26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.