Türkiye hangi savaş uçağını alacak? Türkiye'nin savaş uçağı filosunu yenilemek amacıyla yaptığı tedarik görüşmeleri sürüyor. Özellikle modernize edilmiş F-16 ve Eurofighter savaş uçaklarının tedariki ön planda tutulurken, F-16'ları üreten ABD'den ve Eurofighter'ı üreten Avrupa ülkeleri konsorsiyumundan olumlu cevap alınamadı. Peki, Türkiye'nin alternatifi sadece bu iki uçak mı? Tabii ki 'Hayır'. İşte alternatifler ve özellikleri...

F-16 FIGHTING FALCON Türkiye'nin tedarik listesinde ilk sırada bulunan F-16 Fighting Falcon, çok amaçlı, tek jet motorlu, 4. nesil savaş uçağı. General Dynamics şirketi tarafından, ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir. Hafif avcı uçağı olarak tasarlanmış olmasına rağmen birçok başka amaç için de kullanılmakta olan avcı uçağıdır. Geniş kullanım alanı ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde birçok ülkeye ihraç edilmiştir. F-16 it dalaşı için sayısız yenileştirmeye girmiş, daha iyi bir görüş için kanopi su damlası şeklinde yapılmış, yüksek G kuvvetiyle yapılan dönüşlerde pilota kolaylık sağlaması için kontrol kolu sağa alınmış ve pilota etki eden G kuvvetini azaltmak için pilot koltuğu arkaya doğru eğik yapılmıştır. Çok yönlü taktik ve avcı uçağı olan F-16 uçakları havadan havaya ve havadan yere savaş kabiliyetine sahiptir. 1 | 10

EUROFIGHTER Türkiye'nin yakın zamanda 40 adet almak istediği ancak üretim ortaklarından olan Almanya'nın satışına engel koyduğu Eurofighter'ın tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. İki adet Eurojet EJ200 motoruna sahip, tek ve çift pilotlu versiyonları olan, en yüksek hızı 2.390 km/s olan av-bombardıman uçağıdır. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın "Geleceğin Avrupalı Savaş Uçağı" projesi kapsamında üretilmiştir. Herbir kanatta dörder ve gövde altında beş adet olmak üzere toplam 13 adet harici yük yuvası bulunmaktadır. 4 tanesi gövde altında olmak üzere 6 adet AIM-120 AMRAAM veya kısa menzilli AAMler taşınabilmektedir. Laser güdümlü bombalar ve gelişmiş anti-zırh silahları yer hedeflerine karşı taşınan silahlar arasındadır. Uçağın sol tarafında 1 adet 27 mm Mauser BK-27 top bulunmaktadır. 2 | 10

RAFALE Dassault Rafale Fransa merkezli havacılık şirketi Dassault tarafından tasarlanan ve üretilen, çift motorlu, kanart delta kanatlı, çok rollü savaş uçağıdır. Geniş bir silah yelpazesine sahip olan Rafale, hava üstünlüğü, yasaklama, havadan keşif, yakın hava desteği, derinlemesine saldırı, anti-gemi saldırısı ve nükleer caydırıcılık görevlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Rafale, Dassault tarafından "omnirole" uçak olarak bilinir. 3 | 10