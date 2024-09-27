Türkiye haritası değişebilir! TÜİK kriterleri açıkladı: İşte il olması beklenen 24 ilçe

Ekol TV'de yer alan habere göre, bir ilçenin il olabilmesi için iki önemli şart bulunuyor:

İlçenin 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması.

Bu kriterleri karşılayan 24 ilçe ise il olma potansiyeline sahip olarak dikkat çekiyor.

İşte il olabilecek 24 ilçe...