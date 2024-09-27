Türkiye haritası değişebilir! TÜİK kriterleri açıkladı: İşte il olması beklenen 24 ilçe
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bazı ilçelerin il statüsü kazanması yeniden gündeme geldi. TÜİK kriterleri karşılayan 24 ilçe, il olma potansiyeliyle dikkat çekiyor.
Türkiye, uzun süredir "Hangi ilçe il olacak?" ve "İl sayısı artıyor mu?" sorularına yanıt ararken, il sayısında değişim iddiaları yeniden gündeme geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilçelerin il olabilmesi için belirli kriterler yayınladı. Bu kriterler arasında ekonomik faktörlerin yanı sıra eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da dikkate alınıyor.
Ekol TV'de yer alan habere göre, bir ilçenin il olabilmesi için iki önemli şart bulunuyor:
İlçenin 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması.
Bu kriterleri karşılayan 24 ilçe ise il olma potansiyeline sahip olarak dikkat çekiyor.
İşte il olabilecek 24 ilçe...
Siverek, Şanlıurfa
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