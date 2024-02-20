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Türkiye, ilk savaş uçağı gemisinin tasarımına başladı: İşte geminin özellikleri

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türkiye'nin ilk savaş uçağı gemisinin tasarım faaliyetlerine başladı. STOBAR (Kısa kalkış-yakalama ile iniş) sistemi kullanılacak uçak gemisinin birçok özelliği de belirlendi. İşte Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağının gemisinin özellikleri...

Türkiye, ilk savaş uçağı gemisinin tasarımına başladı: İşte geminin özellikleri - Sayfa 1

Yerli savaş uçağı gemisinin tasarım faaliyetleri, son Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) sırasında alınan kararla resmen başlatıldı. Uçak gemisinde STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery- Kısa kalkış-yakalama ile iniş) sistemi kullanılması kararı alındı.

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Türkiye, ilk savaş uçağı gemisinin tasarımına başladı: İşte geminin özellikleri - Sayfa 2

Edinilen bilgiye göre yerli uçak gemisi; 285 metre tam boya, 68 metre genişliğe, 60 bin ton ağırlığa, 25 knots hıza, COGAG tahrik sistemine (elektrik enerjisinin üretildiği sistem), STOBAR uçak kalkış/iniş sistemine ve 10.1 metre su çekimine sahip olacak şekilde tasarlanıyor.

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Türkiye, ilk savaş uçağı gemisinin tasarımına başladı: İşte geminin özellikleri - Sayfa 3

Halihazırda Türk Donanması’nın envanterinde bulunan TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi’ne, tedarik edilmesi durumunda F-35B gibi dikey iniş/kısa kalkış özelliğine sahip savaş uçakları konuşlandırılabiliyor.

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Türkiye, ilk savaş uçağı gemisinin tasarımına başladı: İşte geminin özellikleri - Sayfa 4

Öte yandan 232 metre uzunluğundaki gemiye, KIZILELMA ve Bayraktar TB3 gibi insansız platformların konuşlandırılması planlanıyor. Yerli uçak gemisine ise çok daha geniş kategorideki savaş uçakları iniş/kalkış yapabilecek.

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