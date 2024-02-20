Türkiye, ilk savaş uçağı gemisinin tasarımına başladı: İşte geminin özellikleri

Edinilen bilgiye göre yerli uçak gemisi; 285 metre tam boya, 68 metre genişliğe, 60 bin ton ağırlığa, 25 knots hıza, COGAG tahrik sistemine (elektrik enerjisinin üretildiği sistem), STOBAR uçak kalkış/iniş sistemine ve 10.1 metre su çekimine sahip olacak şekilde tasarlanıyor.

Halihazırda Türk Donanması’nın envanterinde bulunan TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi’ne, tedarik edilmesi durumunda F-35B gibi dikey iniş/kısa kalkış özelliğine sahip savaş uçakları konuşlandırılabiliyor.

Öte yandan 232 metre uzunluğundaki gemiye, KIZILELMA ve Bayraktar TB3 gibi insansız platformların konuşlandırılması planlanıyor. Yerli uçak gemisine ise çok daha geniş kategorideki savaş uçakları iniş/kalkış yapabilecek.