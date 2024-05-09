Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) personel ilanına çıktı: 150 kişi alınacak

İlanda "Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecek" denildi.