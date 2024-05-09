Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) personel ilanına çıktı: 150 kişi alınacak
Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) 150 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki hangi pozisyonlara başvurulabilecek? TPAO başvuru koşulları ne? İşte ayrıntılar...
Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) bazı illerde çeşitli pozisyonlara toplanda 150 personel alınacığını açıkladı.
TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne 122 Ön Lisans mezunu personel, 9 Uzman Yardımcısı, 16 Mühendis, 1 Avukat olmak üzere toplam 26 ve Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne 2 Uzman Yardımcısı lisans mezunu personel alımı yapılacak. Toplamda 150 personel istihdamı sağlanacağı belirtilen ilanda şartlar da açıklandı.
İlanda "Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecek" denildi.
Personel alımına ilişkin gerekli şartlar www.iskur.gov.tr üzerinden yayınlanacak ilanda yer alacak.