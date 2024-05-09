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  4. Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) personel ilanına çıktı: 150 kişi alınacak

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) personel ilanına çıktı: 150 kişi alınacak

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) 150 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki hangi pozisyonlara başvurulabilecek? TPAO başvuru koşulları ne? İşte ayrıntılar...

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) personel ilanına çıktı: 150 kişi alınacak - Sayfa 1


Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) bazı illerde çeşitli pozisyonlara toplanda 150 personel alınacığını açıkladı.

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Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) personel ilanına çıktı: 150 kişi alınacak - Sayfa 2

TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne 122 Ön Lisans mezunu personel, 9 Uzman Yardımcısı, 16 Mühendis, 1 Avukat olmak üzere toplam 26 ve Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne 2 Uzman Yardımcısı lisans mezunu personel alımı yapılacak. Toplamda 150 personel istihdamı sağlanacağı belirtilen ilanda şartlar da açıklandı.

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Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) personel ilanına çıktı: 150 kişi alınacak - Sayfa 3

İlanda "Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecek" denildi.

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Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) personel ilanına çıktı: 150 kişi alınacak - Sayfa 4

Personel alımına ilişkin gerekli şartlar www.iskur.gov.tr üzerinden yayınlanacak ilanda yer alacak.

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