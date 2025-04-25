Türkiye'de deprem riski en düşük 20 şehir açıkladı: AFAD ve MTA güncelledi: Listeyi kontrol edin!
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından güncellenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Aktif Fay Haritasına göre Türkiye'de deprem riski açısından en güvenli 20 il belli oldu.
İstanbul ve Kütahya'da meydana gelen üst üste depremlerin ardından en güvenli şehirler listesi merak edilmeye başladı.
Deprem riskinin düşük olduğu şehirler, özellikle aileler, emekliler ve yatırımcılar için uzun vadeli güvenli yaşam alanları sunar. Ayrıca yapılaşma açısından da avantajlı olan bu şehirler, doğal güzellikleri ve sakin yaşam tarzıyla da öne çıkmaktadır.
DEPREM RİSKİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Deprem riski belirlenirken şu kriterler göz önünde bulundurulur:
- Fay hatlarına olan uzaklık
- Zeminin yapısı
- Tarihsel deprem kayıtları
- Jeolojik ve sismik analizler
İşte Türkiye'de deprem riski en az olan 20 şehir;
20. EDİRNE
Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen Edirne, fay hatlarından uzakta olduğu için daha az riskli iller arasında.