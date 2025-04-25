Türkiye'de deprem riski en düşük 20 şehir açıkladı: AFAD ve MTA güncelledi: Listeyi kontrol edin!

İstanbul ve Kütahya'da meydana gelen üst üste depremlerin ardından en güvenli şehirler listesi merak edilmeye başladı.

Deprem riskinin düşük olduğu şehirler, özellikle aileler, emekliler ve yatırımcılar için uzun vadeli güvenli yaşam alanları sunar. Ayrıca yapılaşma açısından da avantajlı olan bu şehirler, doğal güzellikleri ve sakin yaşam tarzıyla da öne çıkmaktadır.