86 yıl sonra ilk kez: Türkiye'de kadın nüfusu erkekleri geçecek
TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, Türkiye'de kadın nüfusu, 86 yılın ardından ilk kez 2026'da erkek nüfusunun önünde yer alacak. Kadın nüfusu egemenliği 22. Yüzyıl'ın başında da süreceği tahmin edilirken 2100'de kadın nüfusu erkeklerden 1 milyon 371 bin 922 kişi fazla olacak.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) nüfus projeksiyonu verilerine göre, geçen yıl ülke nüfusu 85 milyon 372 bin 377 olurken, bunun 42 milyon 734 bin 71'i erkek, 42 milyon 638 bin 306'sı kadınlardan oluştu.
Kurumun nüfus projeksiyonlarına göre ise ülke nüfusunun bu yıl 42 milyon 933 bin 857'si erkek, 42 milyon 878 bin 19'u kadın olmak üzere toplam 85 milyon 811 bin 876'ya ulaşması bekleniyor.
Yıllardır değişmeyen erkek nüfus egemenliği 86 yıl sonra 2026'da kırılacak ve Türkiye'de kadın sayısı, erkek sayısını geçecek.
Bu yılda nüfusun 86 milyon 654 bin 276'a ulaşacağı öngörülürken, erkek nüfusu 43 milyon 314 bin 221 ve kadın nüfusu da 43 milyon 340 bin 55 olacak.
Kadın nüfusu, erkek nüfusundan 25 bin 834 fazla olacak.