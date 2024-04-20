Türkiye'de konutta en çok kazandıran şehirler açıklandı
Enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan gayrimenkul yatırımı, yüksek kredi faizleri ile birlikte bu özelliğini kaybetmeye başladı. Mart verilerine göre ülke genelinde birçok şehirde yıllık bazda konut fiyat artışları, TÜFE’nin altında kalarak, reel anlamda alıcılarına kaybettirdi. Artık ağırlıklı olarak oturum amaçlı konut alınırken; işte TÜFE’ye karşı kazandıran ve kaybettiren şehirler…
Türkiye’de son dönemde yüksek seyreden enflasyona karşı gayrimenkul de bir korunma aracı olarak öne çıktı. Vatandaşlar, birikimlerinin enflasyon karşısında erimemesi için konut alımına da yöneldi. TÜİK tarafından son olarak açıklanan mart ayı verilerine göre Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.
Mart ayında konut satışları ise 105 bin 394 adet olarak gerçekleşti. Toplam satışlar aylık ortalamalara yakın seyrederken, kredili satışlarda yüksek faiz sebebiyle düşük seyir devam etti. Geçen ay sadece 12 bin 880 konut kredi kullanılarak alındı. Peşin gerçekleşen satışların çoğunda, altın ve dövizini bozduranların alımının etkili olduğu belirtiliyor.
Gayrimenkul platformu Endeksa’nın verilerine göre, mart ayı itibarıyla Türkiye’de son bir yıllık süreçte konut fiyatları ortalama %57 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 111 TL olarak hesaplandı. Konut fiyatları her şehirde farklı oranlarda yükselirken; bir yıllık enflasyonla kıyaslandığında, TÜFE rakamını geçen şehirler olduğu gibi geride kalanlar da oldu.
Yüzde 68,50 olarak açıklanan TÜFE rakamının üzerinde değer artışları yaşanan ve reel olarak alıcısına kazandıran başlıca şehirler ve yıllık değer artış oranları şöyle sıralandı: