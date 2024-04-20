Türkiye'de konutta en çok kazandıran şehirler açıklandı

Gayrimenkul platformu Endeksa’nın verilerine göre, mart ayı itibarıyla Türkiye’de son bir yıllık süreçte konut fiyatları ortalama %57 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı 25 bin 111 TL olarak hesaplandı. Konut fiyatları her şehirde farklı oranlarda yükselirken; bir yıllık enflasyonla kıyaslandığında, TÜFE rakamını geçen şehirler olduğu gibi geride kalanlar da oldu.