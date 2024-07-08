Türkiye'de yeni salgın alarmı! Uzmanlar uyardı, daha çok artacak
COVID-19 sonrası Türkiye'de yeni salgın tehdidi başladı. Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikle klima kullanımı konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar en çok çocukları etkileyen ve zatürreye sebep olan lejyoner hastalığına dikkat çekti. Uzmanlar hastalığın ortaya çıkardığı sonuçlara değindi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrası uzmanlar bazı ülkelerde yeni virüslerin oluşacağı sinyalini vermişti. Koronavirüsün yeni varyantlarının oluşması çeşitli virüslerin habercisi oldu. İklim değişiklikleri de göz önünde bulundurularak özellikle sıcaklıkların artması yeni hastalıkları da beraberinde getirdi. Yaz sezonunda tatilde klima kullanımı artarken, bronşit ve zatürre vakaları da hızla yükseliyor.
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle otel ve tatil köylerinde klima maruziyetine bağlı hastalıkların arttığını ve en çok etkilenenlerin çocuklar olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Özkaya, "Legionella" bakterisinin klimalardan üremesi sonucu ortaya çıkan "Lejyoner hastalığı"nın, çocuklarda COVID-19'a oranla daha fazla zatürreye neden olduğunu ve bu durumun şaşırtıcı ve endişe verici olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özkaya, vatandaşların klima kullanımında dikkatli olmaları gerektiğini ve özellikle kronik hastalığı olan kişilerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.
"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ DERECEDE BİR ARTIŞ VAR"
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle otel ve tatil köylerinde konaklayan kişiler arasında “beni klima çarptı” diyen neredeyse her iki kişiden birinde bu hastalıkların saptandığını belirtti. Prof. Dr. Özkaya, bu durumdan en çok etkilenenlerin ise çocuk yaş grubu olduğunu vurgulayarak, “Ciddi sayıda, daha önce görülmemiş derecede çocuk bronşiti ve zatürresi vakaları görmeye başladık. Hatta COVID-19 salgınında, çocuk yaş grubunda COVID-19 virüsüne bağlı bu kadar çok zatürre görmüyorduk. Son günlerde; ‘Legionella’ bakterisinin, çocuk yaş grubunda COVID-19’a oranla çok daha fazla zatürreye neden olduğunu görüyoruz” diye konuştu.