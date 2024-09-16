Türkiye'deki tüm iller tek tek açıklandı! İşte il il erkek ve kız bebeklere en çok verilen isimler
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, nüfus istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda 2023 yılında il il erkek ve kız bebeklere en çok verilen isimler açıklandı
Türkiye'nin en yaygın erkek kız bebek isimleri belli oldu. TÜİK'in 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi' verilerine göre, il il erkek ve kız bebek isimleri açıklandı. Buna göre Türkiye'de geçtiğimiz sene (2023) en çok verilen erkek bebek ismi 'Alparslan', en çok verilen kız bebek ismi ise, 'Asel' olarak tespit edildi.
nip.tuik.gov.tr sitesinden elde edilen verilere göre, işte il il en çok verilen erkek ve kız bebek isimleri:
81. ZONGULDAK
ALPARSLAN Erkek 57
ASYA Kadın 35
80. YOZGAT
ALPARSLAN Erkek 48
ASEL Kadın 39