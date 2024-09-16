Türkiye'deki tüm iller tek tek açıklandı! İşte il il erkek ve kız bebeklere en çok verilen isimler

Türkiye'nin en yaygın erkek kız bebek isimleri belli oldu. TÜİK'in 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi' verilerine göre, il il erkek ve kız bebek isimleri açıklandı. Buna göre Türkiye'de geçtiğimiz sene (2023) en çok verilen erkek bebek ismi 'Alparslan', en çok verilen kız bebek ismi ise, 'Asel' olarak tespit edildi.