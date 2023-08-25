Türkiye'den bagajları dolu dönüyorlar
Türkiye'de tatil yapan gurbetçiler, başta Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından geçerek yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Manisa'dan Fransa'ya dönen Gökduman, "30 yıldır gurbetteyiz memleketin her şeyini özlüyoruz. Dönerken yanımıza tarhana, bulgur, incir, kavun ve lokum aldık. Köyümüzün peynirini de aldık." dedi.
Gurbetçiler tatillerinin ardından Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşadıklarını ifade ediyorlar.
Trabzon'dan ailesiyle Avusturya'ya dönen Temel Balaban, gurbetçi olmanın zorluğuna dikkati çekti.
Heyecanla geldikleri vatandan üzülerek ayrıldıklarını belirten Balaban, "Dönerken berbat bir durum anlatamazsın bu yaşanır sadece gerçekten anlatılmaz. Tatilde gezdim, dolaştım. En basiti fırından aldığın taze sıcak ekmeği özlüyorsun. Bildiğin simidi özlüyorsun. Senede bir, iki senede bir, üç senede bir duruma göre gelebiliyoruz." dedi.