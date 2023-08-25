Türkiye'den bagajları dolu dönüyorlar

Heyecanla geldikleri vatandan üzülerek ayrıldıklarını belirten Balaban, "Dönerken berbat bir durum anlatamazsın bu yaşanır sadece gerçekten anlatılmaz. Tatilde gezdim, dolaştım. En basiti fırından aldığın taze sıcak ekmeği özlüyorsun. Bildiğin simidi özlüyorsun. Senede bir, iki senede bir, üç senede bir duruma göre gelebiliyoruz." dedi.

4 | 12