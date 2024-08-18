Türkiye’nin ciğerleri alev alev yanıyor! Müdahale sürüyor
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Karabük'teki yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Karşıyaka'daki yangın 4. gününe girdi.
İZMİR YANGINDA 17 EV YANDI
Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın de etkisiyle yayıldı. Yangında yerleşim yerleri de etkilendi. Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kaldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangına karadan müdahale sürerken, gece görüşlü bir helikopter de gece boyunca müdahaleye devam etti. Yangında 4'üncü güne girilirken, günün ilk ışıklarıyla hava unsurları da tekrar çalışmaya başladı. Alevlere, 2 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale sürüyor.
MENDERES'TEKİ YANGIN GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ
Menderes ilçesi, Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, dün saat 16.30 sıralarında başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer, 1 yer ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi 16.55'te yapıldı. Alevlere müdahale gece boyunca da devam etti. Yangında, 2'nci güne girilirken, 5 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda arazöz ile alevlere müdahale sürüyor.
URLA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA
Urla ilçesinde makilik ve kırsal alanda yangın çıktı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde bulunan bir sitenin arkasında kalan bölgede, dün saat 19.30'da makilikte başlayan yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bakan Yumaklı Urladaki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
MANİSA
Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde başlayıp, komşu ilçe Salihli'de devam eden orman yangınına, 5'inci günde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 14 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5'e, helikopter sayısı 13'e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.