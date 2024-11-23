Türkiye'nin deprem ve diri fay hatları haritası güncelleniyor: 'Dünyadaki en büyük proje'

"Şu anda Yesemek fayı üzerinde bulunuyoruz. Yürütmekte olduğumuz proje Türkiye paleosismoloji projesi. Türkiye'deki diri fayların tümünün paleosismolojik özelliklerinin belirlenmesi projesi. Yani bizim faylarımız geçmişte kaç tane deprem üretmiş, ne zaman deprem üretmiş, hangi aralıklarla deprem üretmiş, son depremi ne zaman yapmış ve bundan sonra ne zaman kırılabilir gibi konulara bakıyoruz.