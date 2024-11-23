Türkiye'nin deprem ve diri fay hatları haritası güncelleniyor: 'Dünyadaki en büyük proje'
Türkiye'nin deprem ve diri fay hatları haritasının güncellenmesi için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Çalışmaların yürütüldüğü Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Ortaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, proje ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı. İnceleme sonrası Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli açıklamalarda bulundu.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren 9 Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilimdalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları söyledi:
"Şu anda Yesemek fayı üzerinde bulunuyoruz. Yürütmekte olduğumuz proje Türkiye paleosismoloji projesi. Türkiye'deki diri fayların tümünün paleosismolojik özelliklerinin belirlenmesi projesi. Yani bizim faylarımız geçmişte kaç tane deprem üretmiş, ne zaman deprem üretmiş, hangi aralıklarla deprem üretmiş, son depremi ne zaman yapmış ve bundan sonra ne zaman kırılabilir gibi konulara bakıyoruz.
Bunları ortaya çıkararak Türkiye'nin deprem tehlike haritasını ve diri fay haritasının güncellenmesini sağlamak istiyoruz. Hedefimiz bu. Bunları yaptığımız zaman depremin önceden olacak kısımlarını bilebileceğimiz için ona göre hazırlık ve risk azaltma çalışmalarına katkıda bulunmuş olacağız."