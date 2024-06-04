Türkiye'nin diri fay hattı haritası güncellendi: Hangi bölgeler deprem riski taşıyor?

MTA TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI GÜNCELLENDİ

Türkiye, üç ana fay hattı kuşağının kesişme noktasında yer alarak deprem açısından oldukça riskli bir bölgede bulunuyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor. Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.