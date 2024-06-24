Türkiye'nin diri faylarına ilişkin çalışmada Kayseri'de diri fay hattı bulundu!
Kayseri'de AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasında bölgede diri fay hattı tespit edildi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkiinde AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasında yer radarı ve drone ile kapsamlı jeofizik çalışması yapan ekip, kazı çalışmaları neticesinde bölgede diri bir fayın varlığını ortaya koydu.
Deprem Master Planı Çalışmaları’na devam eden Büyükşehir Belediyesi, tam 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme çalışmalarını sürdürülüyor.
Bölgede çalışmalar yapan AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, burada yaptığı açıklamada, “Bir haftadır çalışmamız devam ediyor. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi başlıklı bir çalışmadır. Bu çalışmayı AFAD, MTA, Belediyeler Birliği ve TÜBİTAK destekliyor, 14 projeden oluşan büyük bir proje. Biz bu 14 projeden birisiyiz. 11 numaralı proje biziz” dedi.
Sivas'tan başlıyor
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Koçbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz Sivas’tan başlayıp, Tecer, Altınyayla, Gemerek, Sarıoğlan, Bünyan ve Kayseri’ye kadar uzanan deliler fayını çalışacağız. Bu fayın paleosismolojik özelliklerini ortaya koymak maksadıyla bu işi yapıyoruz. Öncelikle bu fay boyunca 1/25000 harita yapıyoruz, tektonik haritayı ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra bu harita üzerinde drone ile uçuşlar gerçekleştirip, daha detaylı haritalar üretiyoruz, bunlar üzerinde açacağımız hendek yerini belirledikten sonra buralarda faya dik yönde radar yöntemiyle, jeofizik yöntemiyle fayın burada olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Bunları belirleyip, olumlu sonuçlar aldıktan sonra kazıya karar veriyoruz.”