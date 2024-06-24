Türkiye'nin diri faylarına ilişkin çalışmada Kayseri'de diri fay hattı bulundu!

Sivas'tan başlıyor

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Koçbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Sivas’tan başlayıp, Tecer, Altınyayla, Gemerek, Sarıoğlan, Bünyan ve Kayseri’ye kadar uzanan deliler fayını çalışacağız. Bu fayın paleosismolojik özelliklerini ortaya koymak maksadıyla bu işi yapıyoruz. Öncelikle bu fay boyunca 1/25000 harita yapıyoruz, tektonik haritayı ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra bu harita üzerinde drone ile uçuşlar gerçekleştirip, daha detaylı haritalar üretiyoruz, bunlar üzerinde açacağımız hendek yerini belirledikten sonra buralarda faya dik yönde radar yöntemiyle, jeofizik yöntemiyle fayın burada olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Bunları belirleyip, olumlu sonuçlar aldıktan sonra kazıya karar veriyoruz.”