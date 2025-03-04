Türkiye'nin en tehlikeli 20 mahallesi belli oldu! Zirve'de Ankara'nın o mahallesi var

Son yıllarda polisin en çok operasyon yaptığı mahalleler tespit edildi. Hem haberlere konu olan hem de kriminal olayların bolca bulunduğu bu mahallelerde zirve Ankara'nın Çinçin mahallesinin oldu. Ancak listeye en çok İstanbul'un mahalleleri girdi. İşte Türkiye'nin en tehlikeli 20 mahallesi: