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  4. Türkiye'nin en tehlikeli 20 mahallesi belli oldu! Zirve'de Ankara'nın o mahallesi var

Türkiye'nin en tehlikeli 20 mahallesi belli oldu! Zirve'de Ankara'nın o mahallesi var

Kriminal olaylar, madde kullanımı ve yapılan eylemler gibi faktörler göz önünde bulunduruldu. Türkiye'nin en tehlikeli 20 mahallesi açıklandı. Listenin büyük bölümünü İstanbul'un mahalleleri oluştururken zirvede ise Ankara'nın meşhur mahallesi yer aldı

Türkiye'nin en tehlikeli 20 mahallesi belli oldu! Zirve'de Ankara'nın o mahallesi var - Sayfa 1

Son yıllarda polisin en çok operasyon yaptığı mahalleler tespit edildi. Hem haberlere konu olan hem de kriminal olayların bolca bulunduğu bu mahallelerde zirve Ankara'nın Çinçin mahallesinin oldu. Ancak listeye en çok İstanbul'un mahalleleri girdi. İşte Türkiye'nin en tehlikeli 20 mahallesi: 

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Türkiye'nin en tehlikeli 20 mahallesi belli oldu! Zirve'de Ankara'nın o mahallesi var - Sayfa 2

1. Çinçin Ankara

Ankara'nın en tehlikeli ve belalı bölgesidir. Yapılan büyük çaplı baskınlarda kilolarca uyuşturucu ve silah bulunmuştur.

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Türkiye'nin en tehlikeli 20 mahallesi belli oldu! Zirve'de Ankara'nın o mahallesi var - Sayfa 3

2. Yüreğir Adana

Her ne kadar Kiremithane, Şakir Paşa veya Seyhan gibi bölgeler öne çıksa da özellikle Yüreyir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Adana polisine illallah ettiren bir yerdir.

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Türkiye'nin en tehlikeli 20 mahallesi belli oldu! Zirve'de Ankara'nın o mahallesi var - Sayfa 4

3. Çilek Mahallesi İçel Mersin

Akdeniz ilçesine bağlı olaylı bir mahalledir. Araçların ve trenlerin taşlanmasıyla gündeme gelmiştir.

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