Türkiye'nin en tehlikeli 20 mahallesi belli oldu! Zirve'de Ankara'nın o mahallesi var
Kriminal olaylar, madde kullanımı ve yapılan eylemler gibi faktörler göz önünde bulunduruldu. Türkiye'nin en tehlikeli 20 mahallesi açıklandı. Listenin büyük bölümünü İstanbul'un mahalleleri oluştururken zirvede ise Ankara'nın meşhur mahallesi yer aldı
Son yıllarda polisin en çok operasyon yaptığı mahalleler tespit edildi. Hem haberlere konu olan hem de kriminal olayların bolca bulunduğu bu mahallelerde zirve Ankara'nın Çinçin mahallesinin oldu. Ancak listeye en çok İstanbul'un mahalleleri girdi. İşte Türkiye'nin en tehlikeli 20 mahallesi:
1. Çinçin Ankara
Ankara'nın en tehlikeli ve belalı bölgesidir. Yapılan büyük çaplı baskınlarda kilolarca uyuşturucu ve silah bulunmuştur.
2. Yüreğir Adana
Her ne kadar Kiremithane, Şakir Paşa veya Seyhan gibi bölgeler öne çıksa da özellikle Yüreyir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Adana polisine illallah ettiren bir yerdir.