Türkiye'nin felaket haritası çıkarıldı: İşte en riskli iller!
Türkiye’nin 81 ilinden 36’sının çok yüksek iklim riski altında olduğu ortaya çıktı. İşte o iller ve yaşanması muhtemel afet riskleri...
Sıcaklık değerlerinin Türkiye genelinin tamamında yükselmeye devam ettiğini ortaya koyan Mimar, Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı Dr. Duygu Bütün tarafından hazırlanan kapsamlı raporda, kıyı kentlerde kış döneminde bile tropik geceler yaşandığına dikkat çekildi.
Türkiye'deki 81 kentin 36’sının ‘yüksek’ veya ‘çok yüksek’ iklim riski altında olduğunun altı çizilirken, en riskli şehirlerin de Amasya, Tokat, Mersin, Kahramanmaraş, Kayseri, Muş ve Ağrı olduğu belirtildi. Hem sıcaklık artışı hem de kuraklık ile karşı karşıya oan şehirler ise İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin ve Gaziantep olarak belirlenirken, sel riskinin en çok vuracağı kentler için Trabzon, Rize ve Giresun sıralaması dikkat çekti.
Araştırmanın, İstanbul ve İzmir sahillerinin 2050'de sular altında kalacağını ortaya koyan "Deniz Seviyesi Yükselmesi ve Olası Etkileri" başlıklı raporla örtüşmesi de endişeleri artırdı.
Artan sıcak dalgalarının ülke genelinde üretim kayıpları, altyapı zararları, verim düşüşü gibi sonuçlara yol açacağına dikkat çekilen araştırmada, şu çarpıcı bilgiler yer aldı: