Türkiye'nin felaket haritası çıkarıldı: İşte en riskli iller!

Türkiye'deki 81 kentin 36’sının ‘yüksek’ veya ‘çok yüksek’ iklim riski altında olduğunun altı çizilirken, en riskli şehirlerin de Amasya, Tokat, Mersin, Kahramanmaraş, Kayseri, Muş ve Ağrı olduğu belirtildi. Hem sıcaklık artışı hem de kuraklık ile karşı karşıya oan şehirler ise İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin ve Gaziantep olarak belirlenirken, sel riskinin en çok vuracağı kentler için Trabzon, Rize ve Giresun sıralaması dikkat çekti.

2 | 11