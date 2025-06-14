Türkiye'nin sırası şaşırttı! Orduya en çok para harcayan ülkeler açıklandı: İran ile İsrail kaçıncı?
Global Firepower adlı kuruluşun 2025 verilerine göre dünyada en yüksek savunma bütçesine sahip ülkeler açıklandı.
Dünya genelinde güvenlik kaygıları ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla birlikte, ülkelerin savunma bütçeleri hızla yükseliyor. Özellikle gelişmiş ekonomilere sahip devletler, sadece askeri altyapılarını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda yapay zeka, insansız sistemler ve hipersonik silahlar gibi ileri teknoloji projelerine milyarlarca dolar yatırım yapıyor.
Ülkeler, yeni nesil savaş teknolojileri geliştirmeye, askeri personelin eğitim ve donanım seviyesini yükseltmeye büyük kaynak ayırıyor. Böylece hem stratejik üstünlük sağlama hem de ulusal güvenliği en üst düzeye çıkarma hedefleniyor.
Askeri yatırımlar, diplomatik pazarlıklarda güç unsuru olarak kullanılıyor ve uluslararası arenada etkinliğin artırılması için önemli bir araç haline geliyor. Uzmanlar, bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve savunma harcamalarının küresel güvenlik dengelerini belirlemede kritik rol oynayacağını vurguluyor.
İşte dünyanın en pahalı orduları...