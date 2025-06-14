Türkiye'nin sırası şaşırttı! Orduya en çok para harcayan ülkeler açıklandı: İran ile İsrail kaçıncı?

Askeri yatırımlar, diplomatik pazarlıklarda güç unsuru olarak kullanılıyor ve uluslararası arenada etkinliğin artırılması için önemli bir araç haline geliyor. Uzmanlar, bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve savunma harcamalarının küresel güvenlik dengelerini belirlemede kritik rol oynayacağını vurguluyor.

İşte dünyanın en pahalı orduları...