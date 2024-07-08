Türkiye'nin üçüncü büyük dağının zirvesinde oluştu, bozulmadan kaldı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'nın zirvesinde görülen ve bozulmadan kalan mercek bulutu vatandaşların ilgisini çekti.
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Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu belirdi.
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Mercek bulutu bozulmadan bir süre kaldı.
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Mercek bulutunu gören Orhan Emen, şunları söyledi:
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