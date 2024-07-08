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Türkiye'nin üçüncü büyük dağının zirvesinde oluştu, bozulmadan kaldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu.

Türkiye'nin üçüncü büyük dağının zirvesinde oluştu, bozulmadan kaldı - Sayfa 1

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'nın zirvesinde görülen ve bozulmadan kalan mercek bulutu vatandaşların ilgisini çekti.

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Türkiye'nin üçüncü büyük dağının zirvesinde oluştu, bozulmadan kaldı - Sayfa 2

Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu belirdi.

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Türkiye'nin üçüncü büyük dağının zirvesinde oluştu, bozulmadan kaldı - Sayfa 3

Mercek bulutu bozulmadan bir süre kaldı. 

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Türkiye'nin üçüncü büyük dağının zirvesinde oluştu, bozulmadan kaldı - Sayfa 4

Mercek bulutunu gören Orhan Emen, şunları söyledi:

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