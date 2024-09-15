Türkiye'nin ünlü kolonya markasına 'acil toplatma' kararı! Sahibi apar topar açıklama yaptı

Asırlık kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e Avrupa Birliği'nden şok karar. Acil koduyla ürünlerinin büyük bir kısmının toplatılmasına karar verildi. Kararın nedeni olarak ise 'hamilelere ve anne karnındaki bebeklere verdiği' gerekçe gösterildi. Konuyla ilgili kolonya markasının Yönetim Kurulu Başkanı'ndan açıklamalar gelirken topatılma kararı verilen ürünler de belli oldu. İşte toplatılma kararı verilen o ürünler: