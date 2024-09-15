Türkiye'nin ünlü kolonya markasına 'acil toplatma' kararı! Sahibi apar topar açıklama yaptı
Türkiye'nin en eski ve en bilinen kolonya markalarından Eyüp Sabri Tuncer için Avrupa Birliği'nden 'acil toplatma' kararı verildi. Bu kararın altında yatan gerçek ilk kez açıklandı. Sosyal medyada gündem oldu
Özellikle pandemi sürecinde büyümesini katlayan ve ihracat konusunda büyük bir atılım yapan Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları için Avrupa'dan şok bir karar geldi. Avrupa Birliği, market ve satış yerlerinden markaya ait çoğu ürünün acil olarak toplatılmasına karar verdi. Bu kararın ardından Eyüp Sabri Tuncer'in sahibinden açıklamalar gecikmedi.
Asırlık kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e Avrupa Birliği'nden şok karar. Acil koduyla ürünlerinin büyük bir kısmının toplatılmasına karar verildi. Kararın nedeni olarak ise 'hamilelere ve anne karnındaki bebeklere verdiği' gerekçe gösterildi. Konuyla ilgili kolonya markasının Yönetim Kurulu Başkanı'ndan açıklamalar gelirken topatılma kararı verilen ürünler de belli oldu. İşte toplatılma kararı verilen o ürünler:
Resmi sitede listesine yer verilen ürünler ise şöyle:
Bodrum Mandalinasi (1 l / 400 ml / 200 ml / 150 ml)
Combative for Men (250 ml)
Dogal Zeytinyagli Dus Jeli (600 ml)
Dogal Zeytinyagli Sivi Sabun (750 ml)