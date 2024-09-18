Türkiye’nin yaşanabilir illeri belli oldu ; Emekliler ve uzaktan çalışanlar bavul toplayacak
Türkiye’nin yaşanabilir illeri açıklandı. İşte emekli olduğunuzda ya da uzaktan çalıştığınızda tercih edeceğiniz iller…
Türkiye’de büyükşehirlerin dışına çıkmak isteyenlerin tercih edebileceği iller belli oldu. TÜİK tarafından hazırlanan ve Forbes’in de desteklediği listeye göre göç edilebilecek iller sıralandı.
1 | 22
TÜRKİYE’NİN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ
Söz konusu liste hazırlanırken illerin sağlık imkanlarına erişimi, eğitim standardı, kaynağa erişim gibi imkanlar listelendi. aa.com.tr’de yer alan liste şöyle:
2 | 22
3- BOLU
3 | 22
2- SAKARYA
4 | 22