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  4. Türkiye’nin yaşanabilir illeri belli oldu ; Emekliler ve uzaktan çalışanlar bavul toplayacak

Türkiye’nin yaşanabilir illeri belli oldu ; Emekliler ve uzaktan çalışanlar bavul toplayacak

Türkiye’nin yaşanabilir illeri açıklandı. İşte emekli olduğunuzda ya da uzaktan çalıştığınızda tercih edeceğiniz iller…

Türkiye’nin yaşanabilir illeri belli oldu ; Emekliler ve uzaktan çalışanlar bavul toplayacak - Sayfa 1

Türkiye’de büyükşehirlerin dışına çıkmak isteyenlerin tercih edebileceği iller belli oldu. TÜİK tarafından hazırlanan ve Forbes’in de desteklediği listeye göre göç edilebilecek iller sıralandı.

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Türkiye’nin yaşanabilir illeri belli oldu ; Emekliler ve uzaktan çalışanlar bavul toplayacak - Sayfa 2

TÜRKİYE’NİN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

Söz konusu liste hazırlanırken illerin sağlık imkanlarına erişimi, eğitim standardı, kaynağa erişim gibi imkanlar listelendi. aa.com.tr’de yer alan liste şöyle:

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Türkiye’nin yaşanabilir illeri belli oldu ; Emekliler ve uzaktan çalışanlar bavul toplayacak - Sayfa 3

3- BOLU

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Türkiye’nin yaşanabilir illeri belli oldu ; Emekliler ve uzaktan çalışanlar bavul toplayacak - Sayfa 4

2- SAKARYA

 

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