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  4. Türkiye'ye soğuk ve kar erken geldi, İzmir'e bile yağdı! Uzmanı nedenini anlattı: Kutup girdabı

Türkiye'ye soğuk ve kar erken geldi, İzmir'e bile yağdı! Uzmanı nedenini anlattı: Kutup girdabı

Türkiye'ye soğuk ve kar "kutup girdabındaki bozulmalar" nedeniyle "erken" geldi. 'Kutup girdabındaki bozulma' ne demek? Uzmanı anlattı.

Türkiye'ye soğuk ve kar erken geldi, İzmir'e bile yağdı! Uzmanı nedenini anlattı: Kutup girdabı - Sayfa 1

Türkiye'de genellikle kış aylarında yoğun şekilde etkili olan kar, bu yıl sonbaharda yüzünü gösterdi.

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Türkiye'ye soğuk ve kar erken geldi, İzmir'e bile yağdı! Uzmanı nedenini anlattı: Kutup girdabı - Sayfa 2

Kasım ayı sonunda etkili olan kar nedeniyle bazı illerde yollar kapandı, eğitime ara verildi. 

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Türkiye'ye soğuk ve kar erken geldi, İzmir'e bile yağdı! Uzmanı nedenini anlattı: Kutup girdabı - Sayfa 3

Geçmiş yıllarda sezonu aralık ya da ocak ayında açan kayak merkezleri, kasım sonunda açılış yaptı.

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Türkiye'ye soğuk ve kar erken geldi, İzmir'e bile yağdı! Uzmanı nedenini anlattı: Kutup girdabı - Sayfa 4

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden İzmir de erken gelen kardan nasibini aldı, Ödemiş ilçesine kasım ayında kar yağdı.

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