Türkiye'ye soğuk ve kar erken geldi, İzmir'e bile yağdı! Uzmanı nedenini anlattı: Kutup girdabı
Türkiye'ye soğuk ve kar "kutup girdabındaki bozulmalar" nedeniyle "erken" geldi. 'Kutup girdabındaki bozulma' ne demek? Uzmanı anlattı.
Türkiye'de genellikle kış aylarında yoğun şekilde etkili olan kar, bu yıl sonbaharda yüzünü gösterdi.
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Kasım ayı sonunda etkili olan kar nedeniyle bazı illerde yollar kapandı, eğitime ara verildi.
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Geçmiş yıllarda sezonu aralık ya da ocak ayında açan kayak merkezleri, kasım sonunda açılış yaptı.
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