Uçak kazasında öldüğü açıklanmıştı: Wagner'in kurucusu Prigojin anısına mum yakıp çiçek bıraktılar
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, dün akşam Tver'de düşen uçakta bulunan Wagner'in kurucusu Prigojin'in hayatını kaybettiğini duyurdu. 10 kişinin öldüğü özel jette bulunanların isimleri de açıklandı. Haberin duyulmasının ardından Saint Petersburg'da bulunan Wagner merkezi önünde Prigojin ve 10 kişinin anısına mum yakıldı, çiçek bırakıldı.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Tver'de düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.
Rosaviatsiya, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette bulunanların isimlerini açıkladı.
Uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer aldı. Hayatını kaybeden 3 kişilik mürettebatın da Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova olduğu açıklandı.
Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.