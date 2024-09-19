Üçüncü Dünya Savaşı korkusu sardı! İşte hayatta kalma olasılığı yüksek en güvenli 12 ülke

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI KORKUSU BAŞLADI

Saldırılar dünyada büyük paniğe neden oldu. Olası savaş senaryoları yazılırken, beklenen Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili endişeler arttı. İngiliz Daily Mail’in haberine göre, Dünya çapında bir savaş çıkma ihtimalinden endişe duyan pek çok kişi, savaş çıkması sığınabilecekleri dünyanın en güvenli ülkelerini araştırmaya başladı. İşte hayatta kalma olasılığı yüksek en 12 ülke