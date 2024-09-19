Üçüncü Dünya Savaşı korkusu sardı! İşte hayatta kalma olasılığı yüksek en güvenli 12 ülke
İsrail’in çağrı cihazı bombalamaları Orta Doğu çatışmalarının büyüyeceği endişelerini artırırken, dünyayı da savaş korkusu sardı. Ufukta bir savaşın çıkabileceği beklentisi nedeniyle ülkeler diken üstünde kalırken, pek çok kişi en güvenli yerleri araştırmaya başladı. Peki, 3. Dünya Savaşı başlarsa dünyanın en güvenli ülkeleri hangileri? İşte hayatta kalma olasılığı en yüksek 12 yer
İsrail’in Hizbullaha yönelik çağrı cihazı ve telsiz saldırıları Orta Doğu’da Üçüncü Dünya Savaşı’nın patlak vereceği endişelerini körüklüyor. Geniş bir coğrafyada pek çok Orta Doğu ülkesine sıçrayacak olası bir çatışma veya savaş durumu Üçüncü Dünya Savaşı'nın ufukta olabileceği yönündeki spekülasyonlarına neden oldu.
Dünya basını da şimdiden 3. Dünya Savaşı çıkması durumunda en güvenli bölgeleri işaretlemeye başladı.
ÇAĞRI CİHAZLARI, TELSİZ VE GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİYLE SALDIRDILAR
Lübnan'da Hizbullah militanlarının kullandığı telsizler, güneş panelleri ve parmak izi tanıma cihazlarının patlatılması sonucu onlarca kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Tanıklar ve güvenlik kaynakları, bir cenaze törenine katılanlar da dahil olmak üzere yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.
ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI KORKUSU BAŞLADI
Saldırılar dünyada büyük paniğe neden oldu. Olası savaş senaryoları yazılırken, beklenen Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili endişeler arttı. İngiliz Daily Mail’in haberine göre, Dünya çapında bir savaş çıkma ihtimalinden endişe duyan pek çok kişi, savaş çıkması sığınabilecekleri dünyanın en güvenli ülkelerini araştırmaya başladı. İşte hayatta kalma olasılığı yüksek en 12 ülke