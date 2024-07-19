Uçuşlar iptal mi oldu 19 Temmuz 2024? Pegasus, AJET, THY uçuş seferi sorgulama nasıl yapılır?

Uçuşlar iptal mi oldu mu? Dün geceden itibaren Microsoft Windows kaynaklı sorun tüm dünyada birçok sorunu da beraberinde getirdi. Sağlık, ulaşım başta olmak üzere onlarca sektörde aksaklıklar yaşanıyor. Ancak en büyük etkiyi havacılık yaşamış durumda. Bilet işlemleri Crowdstrike yazılım güncellemesi nedeniyle Windows 10'un çökmesiyle geç yapılıyor ve ileri sistemler kullanılamıyor. Takip sistemleri ve benzeri programlarda da aksaklıklar yaşanıyor. Hal böyle olunca birçok yolcu da, "Uçuşlar iptal mi oldu, 19 Temmuz 2024 uçak seferi sorgulama nasıl yapıılr, ne olacak" gibi soruları gündemde tutuyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, ABD, Almanya, Hollanda Qatar, Pegasus, AJET, THY uçak seferi sorgulama işlemi...