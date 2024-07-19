Uçuşlar iptal mi oldu 19 Temmuz 2024? Pegasus, AJET, THY uçuş seferi sorgulama nasıl yapılır?
Uçuşlar iptal mi oldu? Son dakika... Global düzeyde Microsoft Windows çöktü. Tüm dünya genelinde uçuş bilgi sistemleri, internet siteleri, sağlık ve hastane bilgi sistemleri erişimi kayboldu. Crowdstrike yazılım güncellemesi nedeniyle özellikle uçuş yoğunluğu ve sefer problemleri yaşanıyor. Peki 19 Temmuz 2024 uçuşlar iptal edildi mi? Qatar, AJET, Pegasus, THY uçuş sorgulama nasıl yapılır? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya uçuş iptali bilgileri...
Uçuşlar iptal mi oldu mu? Dün geceden itibaren Microsoft Windows kaynaklı sorun tüm dünyada birçok sorunu da beraberinde getirdi. Sağlık, ulaşım başta olmak üzere onlarca sektörde aksaklıklar yaşanıyor. Ancak en büyük etkiyi havacılık yaşamış durumda. Bilet işlemleri Crowdstrike yazılım güncellemesi nedeniyle Windows 10'un çökmesiyle geç yapılıyor ve ileri sistemler kullanılamıyor. Takip sistemleri ve benzeri programlarda da aksaklıklar yaşanıyor. Hal böyle olunca birçok yolcu da, "Uçuşlar iptal mi oldu, 19 Temmuz 2024 uçak seferi sorgulama nasıl yapıılr, ne olacak" gibi soruları gündemde tutuyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, ABD, Almanya, Hollanda Qatar, Pegasus, AJET, THY uçak seferi sorgulama işlemi...
19 TEMMUZ 2024 UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU MU?
Küresel bir BT kesintisinin ardından Singapur Changi Havalimanı'nın 1. ve 4. Terminallerinde uzun kuyruklar görüldü. Bazı havalimanlarında uçuş saatleri ve uçak kodları beyaz tahtaya yazılarak yolculara bilgi verildi. Uçak takip sistemlerinde de bazı hatalar olsa şu ana kadar iptal uçuş konusu ile ilgili bir bilgi gelmedi. 19 Temmuz 2023 iptal olan uçuş olduğu zaman bu haberimizde güncelleyeceğiz.
THY UÇAK SEFERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Türk Hava Yolları (THY) uçak seferlerini sorgulamak için THY'nin resmi web sitesine (www.turkishairlines.com) gidin ve ana sayfada bulunan "Uçak Bileti Ara" bölümüne uçuşun kalkış ve varış noktalarını, tarihleri ve yolcu sayısını girerek "Ara" butonuna tıklayın. Alternatif olarak, THY mobil uygulamasını indirip benzer bilgileri girerek uçak seferlerini sorgulayabilirsiniz. Ayrıca, müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya yetkili acentelerden de uçuş bilgilerini öğrenebilirsiniz.
THY İPTAL OLAN SEFERLER
"Değerli yolcularımız,
Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız.
Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz."