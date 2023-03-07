Ukrayna askerlerine ABD yapımı silahlarla eğitim
Ukrayna'da Rusya ile savaş nedeniyle cephede görevli askerlere, çatışmalara girmedikleri günlerde yoğun savaş eğitimi veriliyor.
Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde Rusya ile çatışmaların sürdüğü cephe hatlarında savaşan askerler, cephede olmadıkları günlerde silah atış eğitimi alıyor.
Zaporijya cephesinde konuşlanan Ukrayna ordusunun Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı bazı askerler, sabah saatlerinde cepheden çıkıyor ve savaş eğitim programlarına katılıyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden özel izin alarak Zaporijya cephesinde düzenlenen tatbikat sırasında, Ukraynalı askerlerin ABD üretimi çeşitli silahlardan atış yapma faaliyetleri görüntülendi.
Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı askerler, haftada 3 kez benzer savaş eğitiminden geçirilerek değişik silahları kullanmayı öğreniyor.