Ülke ülke açıklandı, ilk sıra şaşırttı! Türkiye'de en çok hangi milletten yabancı var? İşte liste...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 2024 yılında ülkede yaşayan yabancı nüfus sayısı azalırken en çok hangi milletten insanın yaşadığı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki yabancı nüfus 2023 yılına kıyasla 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişiye düştü.
İşte ülke ülke Türkiye'de yaşayan yabancılar...
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