Ümit Karan neden tutuklandı suçu ne? Ümit Karan kimdir ve kaç yaşında?
Türk futbolunun önemli isimlerinden Ümit Karan, yaşadığı bir olay sonrası yargılanmış, davada tutuklama kararı çıkmıştı. Karan’ın cezası onandı ve tutklanarak cezaevine gönderildi. Peki Ümit Karan neden tutuklandı, su ne, kaç yıl ceza aldı? Ümit Karan kimdir ve kaç yaşında?
Türk futbol tarihinde yıllarca başarıyla adından söz ettiren Ümit Karan, özel hayatıyla da defalarca kez gündeme geldi. Karan’ın yaşadığı son olaylardan birinde ise hapis kararı çıktı. Peki Ümit Karan neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı ve Ümit Karan’ın suçu neydi?
Hem dijital hem de zaman zaman televizyon programlarında futbol yorumculuğu yapan Ümit Karan, vatandaşların yakından tanıdığı bir isim. Peki Ümit Karan kimdir, hangi suçtan hapse girdi, kaç yaşında ve hangi takımda oynadı?
ÜMİT KARAN TUTUKLANDI MI, SUÇU NEDİR?
Eski Galatasaray ve milli takım futbolcusu Ümit Karan, “Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılanıyordu. Bu davada karar çıkarken, Ümit Karan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Karan, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.