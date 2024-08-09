Ünlü oyuncu Peker Açıkalın beyin kanaması geçirdi! Peker Açıkalın kimdir?

Ünlü oyuncu daha sonra TRT 1'de yayınlanan, baş rollerinde Emre Altuğ ve Ragga Oktay'ın bulunduğu Mert ile Gert dizisinde Zihni Göktay'ın canladırdığı Poyraz karakterinin oğlunu oynamıştır. 1 sene sonra Yahşi Cazibe dizisine başlayıp, ani bir kararla diziden ayrılmıştır, bunun nedenini "Oynadığım karakterin etkisi bir süre sonra azaltıldı. Bir şeyin değişmediğini görünce de ayrıldım. Her şey para değildir, para için ikinci rollerin adamı olmam" diyerek açıklamıştır. 2011'de Kadıköy'de girdiği bir tartışma sırasında kalp krizi geçirmiştir.