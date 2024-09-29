Ünlü salça fabrikası fare görüntüleri şok etti | Salça fabrikası kapatıldı mı?
Ünlü salça fabrikası fare görüntüleri gündem oldu. Türkiye’de üretim yaptığı bilinen salça markasının fabrikasında çürük domatesler ve fare ölüsü görüntülendi. Hijyenin yerlerde olduğu üretim tesisinin görüntüleri ise mide kaldırdı. Peki, Salça fabrikası kapatıldı mı?
Ünlü salça fabrikası fare görüntüleri konusu ve Salça fabrikası kapatıldı mı? sorusu araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntülerde bir salça üretim tesisinde ölü fare ve çürük domatesler görüldü. Olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken görüntüyü kayda alan vatandaş durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.
ÜNLÜ SALÇA FABRİKASI FARE GÖRÜNTÜLERİ
Odatv.com’da yer alan habere göre gıda güvenliği ve hijyen konusunda vatandaşlar pek çok tereddüt yaşarken, yakın zamanda bir salça fabrikasında çekildiği iddia edilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü.
Domateslerin yerlerde durduğu görülürken, yakın bir yerde de ölü fare olması hayrete düşürdü. Öte yandan domateslerin içerisindeki birçok çürük ürün de dikkatlerden kaçmadı. O görüntüleri çeken kişi "Arkadaşlar hiçbir şey demiyorum. Şu an en nefret ettiğim şeyle karşılaştım. Midemin kaldırmayacağı şeyle karşılaştım. Salça fabrikası, ünlü salça..." diye konuştu.
SALÇA FABRİKASI KAPATILDI MI?
Uygun olmayan koşullarda salça üretimi yapan gıda işletmesine yönelik paylaşılan videoya ilişkin Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.