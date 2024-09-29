Ünlü salça fabrikası fare görüntüleri şok etti | Salça fabrikası kapatıldı mı?

Domateslerin yerlerde durduğu görülürken, yakın bir yerde de ölü fare olması hayrete düşürdü. Öte yandan domateslerin içerisindeki birçok çürük ürün de dikkatlerden kaçmadı. O görüntüleri çeken kişi "Arkadaşlar hiçbir şey demiyorum. Şu an en nefret ettiğim şeyle karşılaştım. Midemin kaldırmayacağı şeyle karşılaştım. Salça fabrikası, ünlü salça..." diye konuştu.