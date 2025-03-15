Uyarılar peş peşe geldi, tarih belli oldu: İstanbul'a kar ve soğuk hava geri dönüyor
İstanbul'da yazdan kalma günler önümüzdeki hafta sona erecek. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı bile bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın, Marmara'da 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor.
Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları neredeyse yaz değerlerine yaklaştı.
Bugün İstanbul'da sıcaklığın 27 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
BİTTİ SANMAYIN, KIŞ GERİ GELİYOR
Ancak bu durum önümüzdeki hafta tersine dönecek. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek. Hatta İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışı bile bekleniyor.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu.
AKOM’dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.
Açıklamada, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor” ifadelerine yer verildi.