Uzman doktorun Covid-19 aşısı itirafı şok etkisi yarattı
Aşı olan milyonlarca insan "Covid-19 aşısının yan etkileri var mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Dr. Shoemaker, Covid-19 aşılarının etkinliği ve uzun vadeli güvenliği hakkında yeni bulguları paylaştı. Shoemaker'in uluslararası bir sempozyumda Covid-19 aşıları hakkında anlattıkları şok etkisi yarattı.
Dr. Alan Shoemaker’ın uluslararası bir sempozyumda aşıların “ölümcül” etkiye yol açtığı iddiası, tıp camiasında yankı buldu. Covid-19 aşısının kalp hasarı riskini artırdığına dair Shoemaker’ın açıklamaları, uzmanlar tarafından tepkiyle karşılandı.
3 yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan virüs, milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Bu süreçte virüse karşı mücadelede aşılar kritik rol oynadı.
Aşıların virüsü ne kadar etkili bir şekilde yok ettiği ve uzun vadeli etkileri ise halen tartışma konusu. Bazı uzmanlar aşıların virüsü kontrol altına alma konusunda oldukça başarılı olduğunu savunurken, bazıları ise aşıların yan etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyor.
“5 YIL İÇİNDE YARISI ÖLECEK” İDDİASI
Dr. Shoemaker’ın iddialarına göre Covid-19 aşısı olan kişilerde %5 ila %9 oranında kalp hasarı geliştiği görülüyor. Bu da her bir milyon kişide 50 bin ila 90 bin kişi arasında bir ölüm riskine işaret ediyor.