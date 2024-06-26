Uzman doktorun Covid-19 aşısı itirafı şok etkisi yarattı

Aşıların virüsü ne kadar etkili bir şekilde yok ettiği ve uzun vadeli etkileri ise halen tartışma konusu. Bazı uzmanlar aşıların virüsü kontrol altına alma konusunda oldukça başarılı olduğunu savunurken, bazıları ise aşıların yan etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyor.