Uzman isim İstanbul için tarih verdi! Bu 4 ilde yaşayanlar önlemini alsın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel hava durumu tahminlerine göre, bazı illerde sağanak yağış beklenirken, uzman isim İstanbul için tarih verdi.
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da daha güçlü yağışların yaşanacağı konusunda tarih vererek uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un da içinde bulunduğu bazı iller için sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, sağanak yağışlarla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara dikkat çekildi.
İSTANBUL'UN KUZEYİNE DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.