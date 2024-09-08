Uzman isim İstanbul için tarih verdi! Bu 4 ilde yaşayanlar önlemini alsın

İSTANBUL'UN KUZEYİNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.