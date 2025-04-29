Uzman isimden korkutan uyarı! Bu ilimizde bir fay kırılırsa hepsini tetikler: 7.4'lük deprem üretir
Türkiye'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolunda yer alan fayların etkisi altındaki bir kentte ciddi deprem riski olduğunu ortaya koydu. Bu kentin altından geçen üç büyük fay hattının, 7 büyüklüğünün üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip olduğu belirtildi. En dikkat çekici bulgu ise, bu faylardan birinin yaklaşık 2500 yıldır kırılmamış olması ve halen aktif bir tehdit oluşturması.
Türkiye'de yapılan son araştırmalar, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunun etkisi altındaki Bursa’nın ciddi deprem riski taşıdığını ortaya koyuyor. Nüfus yoğunluğu ve ihracattaki öncü rolüyle öne çıkan Bursa, aynı zamanda birden fazla aktif fay hattı üzerinde yer alıyor.
Paleosismoloji, yani geçmişteki depremleri inceleyen jeoloji ve sismoloji alt dalı, bu riskin boyutlarını anlamada önemli veriler sunuyor. Son dönemde gerçekleştirilen çeşitli bilimsel çalışmalar, Bursa'nın gelecekte büyük depremlerle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.
Ankara Üniversitesi Tektonik Araştırma Grubundan, projenin yöneticisi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Kayapa-Yenişehir adını verdikleri fayın 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebileceğini söylemişti.
Bursa'da 7 üzerinde deprem yaratma riski bulunun 3 fay hattı var. Bursa için büyük tehlike yaratan Ulubat, Bursa ve İnegöl faylarının tarihçesini anlamak isteyen araştırmacılar, kentin geçmiş deprem izlerini taşıyan bölgelerinde kilometrelerle ölçülen derinlik ve genişlikte hendekler kazdılar.