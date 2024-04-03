Uzmanı açıkladı: EYT'liler bu yıl o vergiyi ödemeyecek!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 2023 yılında emekli olanlardan koşulları sağlayanlar bu yıl emlak vergisi ödemeyecekler. Koşulları sağlamayanlar ise vergi ödemeye devam edecekler. Peki EYT'lilerin ve diğer emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir? Gazeteci Ahmet Kıvanç, konuya ilişkin merak edilenleri yazdı.
Gazeteci Ahmet Kıvanç, emekliler ve EYT'liler için emlak vergisi muafiyeti koşullarına dair bilinenleri kaleme aldı. Peki EYT'lilerin ve diğer emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir? İşte ayrıntılar:
Meskenlerde emlak vergisi büyükşehir belediye sınırlarında bina değerinin binde 2’si, diğer belediyelerde ise binde 1’i oranındadır. Hiçbir geliri olmayan vatandaşlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret olanlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlarından emlak vergisi alınmaz.
GEÇEN YIL EMEKLİ OLANLAR BU YIL MUAFİYETTEN YARARLANACAK
İlk defa emekli olanlar, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren emlak vergisi muafiyeti hakkından yararlanırlar. Geçen yıl çıkan emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile emekli olan EYT’liler de bu yıldan itibaren muafiyetten yararlanmaya başlayacaklar. 2024 yılında emekli olanlar ise 2025 yılından itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecekler.
BAŞVURU YAPILMALI
İlk defa emekli olanların emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor. “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form” doldurularak belediyeye verilmeli. Belediyeler, emeklilerden form dışında başka bir belge talep etmezler.
ÇALIŞAN EMEKLİ EYT’LİLER YARARLANAMAZ
Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için herhangi bir işte çalışmamaları, 2023 yılında elde ettikleri faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin 150 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Emekli olduktan sonra sigortalı bir işte çalışmaya devam eden EYT’liler için emlak vergisi muafiyeti uygulanmaz. Muafiyetten yararlanmaya, çalışmayı bıraktıktan sonra başlayabilirler. Gelir getirmeyen dükkan, arsa ve araziye sahip olan EYT’lilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanmasında bir engel bulunmuyor.