Uzmanı açıkladı: EYT'liler bu yıl o vergiyi ödemeyecek!

Gazeteci Ahmet Kıvanç, emekliler ve EYT'liler için emlak vergisi muafiyeti koşullarına dair bilinenleri kaleme aldı. Peki EYT'lilerin ve diğer emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir? İşte ayrıntılar:

Meskenlerde emlak vergisi büyükşehir belediye sınırlarında bina değerinin binde 2’si, diğer belediyelerde ise binde 1’i oranındadır. Hiçbir geliri olmayan vatandaşlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret olanlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlarından emlak vergisi alınmaz.