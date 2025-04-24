Uzmanlar uyardı: Zemin kötü, risk yüksek! Bu ilçeler denize kayabilir...
İstanbul, dün 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Vatandaşlar, panik halinde sokaklara dökülürken, şimdiye kadar 200'e yakın artçı meydana geldi. 6.2'lik sarsıntının ardından herkesin merak ettiği soru, "Bu deprem büyük İstanbul depreminin ayak sesleri mi?' olurken, uzmanlardan heyelan bölgesi olarak bilinen Beylikdüzü ve Esenyurt için önemli uyarılar geldi. Bu ilçeler olası 7 büyüklüğünde bir depremde denize doğru kayabilir.
İstanbul dün öğle saatlerinde 6,2 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin Silivri açıklarında, denizin 23 kilometre uzağında ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Deprem kent genelinde şiddetli şekilde hissedildi.
Vatandaşlar büyük panikle sokaklara döküldü. Depremin ardından, yaklaşık 200’e yakın artçı deprem meydana geldi. Bu durum, “Büyük İstanbul Depreminin habercisi mi?” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlara göre İstanbul’un yıllardır beklediği büyük deprem henüz gerçekleşmiş değil, ancak yaşanan bu tür sarsıntılar, Marmara Fayı üzerindeki stresi artırıyor.
SAHİL KESİMLERİNE DİKKAT
Deprem riski bakımından İstanbul’un en hassas bölgeleri sahil ilçeleri olarak öne çıkıyor. Yıllardır bu konuda uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle Avrupa Yakası’ndaki Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerine dikkat çekiyor. İstanbul Üniversitesi'nin yürüttüğü sondaj çalışmalarında, Esenyurt çevresinde 40 metre derinliğe ulaşan bir kayma zonu tespit edildi.
Uzmanlara göre, 7 büyüklüğünde bir depremde bu ilçelerin denize doğru kayma ihtimali oldukça yüksek. Bu bölgeler aynı zamanda geniş bir heyelan alanı içerisinde yer alıyor. Uzmanlar, zeminin yapısı nedeniyle olası bir büyük depremde yıkımın çok daha fazla olabileceğini belirterek, vatandaşlara bir kez daha hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.