Uzmanlar uyardı: Zemin kötü, risk yüksek! Bu ilçeler denize kayabilir...

Uzmanlara göre, 7 büyüklüğünde bir depremde bu ilçelerin denize doğru kayma ihtimali oldukça yüksek. Bu bölgeler aynı zamanda geniş bir heyelan alanı içerisinde yer alıyor. Uzmanlar, zeminin yapısı nedeniyle olası bir büyük depremde yıkımın çok daha fazla olabileceğini belirterek, vatandaşlara bir kez daha hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.