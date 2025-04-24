Uzmanlar uyarıyor! Binanız depreme hazır mı? Ne kadar güvenli? İşte binaların deprem karnesi

Binalarda sıklıkla karşılaşılan bir diğer sorun ise temel ve zeminle ilgili problemler. Binanın oturduğu zeminde kaymalar, çökmeler veya binanın genelinde gözlemlenen eğilmeler, yapısal sorunların habercisi olabilir. Ayrıca, daha önceki depremlerde hasar görmüş olmasına rağmen gerekli onarımları yapılmamış binalar da büyük risk taşıyor.