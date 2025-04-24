Uzmanlar uyarıyor! Binanız depreme hazır mı? Ne kadar güvenli? İşte binaların deprem karnesi
İstanbul, tarih boyunca defalarca depremle sarsılmış bir şehir. Son yaşanan sarsıntılar ise İstanbulluların deprem korkusunu yeniden alevlendirdi. Peki, yaşadığımız binaların olası bir büyük depreme ne kadar dayanıklı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Uzmanlar, bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli işaretler ve yapılması gerekenler konusunda uyarıyor. Detaylar haberimizde…
Gözle görülebilir tehlike sinyalleri: Kolon çatlağı ve zemin kayması
Bir binanın deprem karşısındaki zafiyetini gösteren bazı belirgin işaretler bulunuyor. Bunların başında kolon ve kirişlerdeki çatlaklar geliyor. Özellikle yatay ve geniş çatlaklar, binanın taşıyıcı sisteminde ciddi hasarların olabileceğine işaret ediyor. Aynı şekilde, betonarme yapılarda dökülmeler ve demirlerde paslanmalar da betonun dayanıklığını yitirdiğini gösteren önemli bir uyarı sinyalidir.
Binalarda sıklıkla karşılaşılan bir diğer sorun ise temel ve zeminle ilgili problemler. Binanın oturduğu zeminde kaymalar, çökmeler veya binanın genelinde gözlemlenen eğilmeler, yapısal sorunların habercisi olabilir. Ayrıca, daha önceki depremlerde hasar görmüş olmasına rağmen gerekli onarımları yapılmamış binalar da büyük risk taşıyor.
Profesyonel yardım şart!
Uzmanlar, yukarıda belirtilen gözle görülebilir işaretlerin varlığı durumunda vakit kaybetmeden profesyonel bir değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Bu değerlendirme, yetkili inşaat mühendisleri veya uzman kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilir.
Yapısal kontrol ve deprem dayanıklılık raporu
Binaların deprem dayanıklılığını bilimsel yöntemlerle belirlemenin en güvenilir yolu ise yapısal kontrol (röntgen) yaptırmak ve deprem dayanıklılık raporu almak. Bu süreçte, binanın mevcut projesi incelenir, karot örnekleri alınarak beton kalitesi test edilir, demir donatı detayları kontrol edilir ve zemin etüdü verileriyle birlikte kapsamlı bir analiz yapılır. Rapor sonucunda, binanın deprem güvenliği hakkında detaylı bir değerlendirme sunulur ve gerekli güçlendirme önerileri belirtilir.