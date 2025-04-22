Van 4 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan yıkıcı deprem uyarısı: 'Gerilim birikiyor'
Van'da saat 03.39'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bunlar yıkıcı depremler değil. Gerilim birikiyor" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
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