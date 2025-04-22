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  4. Van 4 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan yıkıcı deprem uyarısı: 'Gerilim birikiyor'

Van 4 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan yıkıcı deprem uyarısı: 'Gerilim birikiyor'

Van'da saat 03.39'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bunlar yıkıcı depremler değil. Gerilim birikiyor" ifadelerini kullandı.

Van 4 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan yıkıcı deprem uyarısı: 'Gerilim birikiyor' - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Van 4 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan yıkıcı deprem uyarısı: 'Gerilim birikiyor' - Sayfa 2

Depremin yerin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Van 4 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan yıkıcı deprem uyarısı: 'Gerilim birikiyor' - Sayfa 3

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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Van 4 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Ercan'dan yıkıcı deprem uyarısı: 'Gerilim birikiyor' - Sayfa 4

Prof. Dr. Ercan, "Bölge Şubat 2020, M6,0’den beri sıkıştırılıyor. Bunlar yıkımcıl depremler değil" ifadelerini kullandı.

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