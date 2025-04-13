Van'da peş peşe depremler! Prof. Dr. Ercan'dan açıklama geldi: Büyük depremin habercisi mi?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.39'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklandı. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Ercan, "2011 M7,2 korkusundan halk kurtulamadığından her küçük depremde toplum geriliyor. Ardından büyük bir deprem gelirse şaşırırım" ifadelerini kullandı.
Bu sarsıntının ardından saat 11.58’de 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.
Kandilli Rasathanesi ise Van'da hissedilen depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.
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Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
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