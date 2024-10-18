Vatandaşın güvenmediği kurumlar belli oldu
Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün yaptığı son araştırma, Türkiye'de toplumsal güvenin en düşük olduğu kurumları ortaya koydu.
Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Türkiye'deki toplumsal eğilimleri ölçmek amacıyla bir saha araştırması düzenledi. 19-22 Eylül 2024 tarihleri arasında anket yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada 1.514 katılımcıya çeşitli sorular yöneltildi.
Araştırmanın hata payı ise artı eksi yüzde 2,5 olarak belirlendi. Katılımcılara yöneltilen sorular arasında en dikkat çekici olanı ise "Türkiye'de en güvenmediğiniz iki kurumu belirtir misiniz?" sorusu oldu.
SİYASİ PARTİLER İLK SIRADA
Türkiye’de en güvenilmeyen kurum olarak “Siyasi partiler” yer aldı. Ankete katılanların yüzde 25,1’i bu şıkkı tercih ederken ikinci sırayı ise Diyanet İşler Başkanlığı aldı.