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Vatandaşın güvenmediği kurumlar belli oldu

Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün yaptığı son araştırma, Türkiye'de toplumsal güvenin en düşük olduğu kurumları ortaya koydu.

Vatandaşın güvenmediği kurumlar belli oldu - Sayfa 1

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Türkiye'deki toplumsal eğilimleri ölçmek amacıyla bir saha araştırması düzenledi. 19-22 Eylül 2024 tarihleri arasında anket yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada 1.514 katılımcıya çeşitli sorular yöneltildi. 

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Vatandaşın güvenmediği kurumlar belli oldu - Sayfa 2

Araştırmanın hata payı ise artı eksi yüzde 2,5 olarak belirlendi. Katılımcılara yöneltilen sorular arasında en dikkat çekici olanı ise "Türkiye'de en güvenmediğiniz iki kurumu belirtir misiniz?" sorusu oldu.

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Vatandaşın güvenmediği kurumlar belli oldu - Sayfa 3

SİYASİ PARTİLER İLK SIRADA

Türkiye’de en güvenilmeyen kurum olarak “Siyasi partiler” yer aldı. Ankete katılanların yüzde 25,1’i bu şıkkı tercih ederken ikinci sırayı ise Diyanet İşler Başkanlığı aldı.

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Vatandaşın güvenmediği kurumlar belli oldu - Sayfa 4

DİYANET İKİNCİ OLDU

KısaDalga'nın haberine göre, vatandaşlara sıklıkla ‘şükretmeyi’ tavsiye eden ancak lüks araç tüketimi ile kurum kaynaklarını kişisel çıkarları için kullandığı iddialarıyla çalkalanan Diyanet’e güvenmeyenlerin sayısı yüzde 18.8 oldu.

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