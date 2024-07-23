Vatandaşlık süreci zorlaştırılıyor: Türkiye Cumhuriyeti kimliği alacaklara çifte sorgu...
Türkiye Cumhuriyeti pasaportu almak için konut almak ve evlenmek yetmiyor. Emniyet ve MİT’in onay vermediği, Interpol’ün de ‘temiz’ demediği yabancılara vatandaşlık verilmeyecek.
Kamuoyunda, başta Türkiye’de yatırım yapılması, konut edinimi, evlenme veya başka gerekçelerle Türk vatandaşlığı alanlarla ilgili ortaya atılan iddialara açıklık getirildi. Türk vatandaşlığı için çok aşamalı bir süreç işletiliyor. İçişleri Bakanlığının takip ettiği süreçlerde, Emniyet ve MİT’ten onay alınmadan bir yabancıya Türk vatandaşlığı verilmiyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, TBMM Dışişleri Komisyonunda yaptığı sunumda, Türk vatandaşlığının nasıl kazanıldığı, hangi aşamalardan geçtiğini anlattı, son dönemdeki bazı iddiaları değerlendirdi.
Türk vatandaşlığı verilmesi konusunda en önemli aşamalardan birinin Emniyet ve MİT’in yaptığı güvenlik araştırması olduğunu belirten Taşyapan “Bu kurumlarımız bize ‘Herhangi bir sakıncası vardır veya yoktur’ diye bir kanaat belirtiyorlar. Bu kanaat olumlu olmadıkça bizim vatandaşlık işlemini hiçbir şekilde yürütmemiz mümkün değildir. Bütün vatandaşlık branşlarında bu arşiv araştırması mutlaka yapılmak zorundadır” dedi.
Interpol'den çifte doğrulama
Son zamanlarda, bazı uluslararası organize suç örgütü üyelerinin Türk vatandaşlığı aldığına yönelik tartışmalar sebebiyle, vatandaşlık süreçleri daha sıkı takip edilmeye başlandı. Bu kapsamda hem başvuru aşamasında hem de başvurunun sonuçlanmasına kısa süre kala Interpol’den iki defa doğrulama isteniyor.