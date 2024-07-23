Vatandaşlık süreci zorlaştırılıyor: Türkiye Cumhuriyeti kimliği alacaklara çifte sorgu...

Türk vatandaşlığı verilmesi konusunda en önemli aşamalardan birinin Emniyet ve MİT’in yaptığı güvenlik araştırması olduğunu belirten Taşyapan “Bu kurumlarımız bize ‘Herhangi bir sakıncası vardır veya yoktur’ diye bir kanaat belirtiyorlar. Bu kanaat olumlu olmadıkça bizim vatandaşlık işlemini hiçbir şekilde yürütmemiz mümkün değildir. Bütün vatandaşlık branşlarında bu arşiv araştırması mutlaka yapılmak zorundadır” dedi.