Vergi yüzsüzleri isim isim açıklandı! İşte 5 milyon TL'den fazla borcu olan şirketlerin sahipleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından sonra nihayet tüm kamuoyunun dört gözle beklediği 'Vergi Yüzsüzleri' listesinin bir bölümü yayınlandı. İlk listede devlete kesinleşmiş 5 milyon TL vergi borcu olan 57 firma ve kişi isim isim açıklandı. İşte vergi yüzsüzleri isim isim liste: