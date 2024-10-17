  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Vergi yüzsüzleri isim isim açıklandı! İşte 5 milyon TL'den fazla borcu olan şirketlerin sahipleri

Vergi yüzsüzleri isim isim açıklandı! İşte 5 milyon TL'den fazla borcu olan şirketlerin sahipleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete 5 milyon liradan fazla vergi borcu olan 57 firma ve kişiyi tek tek açıkladı. Vergi yüzsüzleri listesinde çarpıcı isimler de yer alıyor.

Vergi yüzsüzleri isim isim açıklandı! İşte 5 milyon TL'den fazla borcu olan şirketlerin sahipleri - Sayfa 1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından sonra nihayet tüm kamuoyunun dört gözle beklediği 'Vergi Yüzsüzleri' listesinin bir bölümü yayınlandı. İlk listede devlete kesinleşmiş 5 milyon TL vergi borcu olan 57 firma ve kişi isim isim açıklandı. İşte vergi yüzsüzleri isim isim liste:

1 | 15
Vergi yüzsüzleri isim isim açıklandı! İşte 5 milyon TL'den fazla borcu olan şirketlerin sahipleri - Sayfa 2

VERGİ YÜZSÜZLERİ İSİM İSİM AÇIKLANDI

Resmi Gazete'de yayınlanacağı açıklanan vergi yüzsüzleri listesi belli oldu. Devlete kesinleşmiş 5 milyon TL ve üzerinde vergi borcu bulunan 57 firma ve kişinin ilk listesi duyuruldu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan listede şu isimler var:

2 | 15
Vergi yüzsüzleri isim isim açıklandı! İşte 5 milyon TL'den fazla borcu olan şirketlerin sahipleri - Sayfa 3

1. Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Adnan Saraç
Esas Faaliyet Konusu: Pazarlama, toptan ticaret

Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL

3 | 15
Vergi yüzsüzleri isim isim açıklandı! İşte 5 milyon TL'den fazla borcu olan şirketlerin sahipleri - Sayfa 4

2. Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Hamit Aslan
Esas Faaliyet Konusu: Alım satım, emlak komisyonculuğu

Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL

4 | 15