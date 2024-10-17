Vergi yüzsüzleri isim isim açıklandı! İşte 5 milyon TL'den fazla borcu olan şirketlerin sahipleri
Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete 5 milyon liradan fazla vergi borcu olan 57 firma ve kişiyi tek tek açıkladı. Vergi yüzsüzleri listesinde çarpıcı isimler de yer alıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından sonra nihayet tüm kamuoyunun dört gözle beklediği 'Vergi Yüzsüzleri' listesinin bir bölümü yayınlandı. İlk listede devlete kesinleşmiş 5 milyon TL vergi borcu olan 57 firma ve kişi isim isim açıklandı. İşte vergi yüzsüzleri isim isim liste:
VERGİ YÜZSÜZLERİ İSİM İSİM AÇIKLANDI
Resmi Gazete'de yayınlanacağı açıklanan vergi yüzsüzleri listesi belli oldu. Devlete kesinleşmiş 5 milyon TL ve üzerinde vergi borcu bulunan 57 firma ve kişinin ilk listesi duyuruldu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan listede şu isimler var:
1. Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Adnan Saraç
Esas Faaliyet Konusu: Pazarlama, toptan ticaret
Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL
2. Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: Hamit Aslan
Esas Faaliyet Konusu: Alım satım, emlak komisyonculuğu
Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL