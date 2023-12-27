Vizesiz gidilebilen ülkeler listesi değişti: (İşte vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler)
Vizesiz gidilen ülkelerin hangileri olduğu, seyahat etmek için plan yapan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler...
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için pasaportsuz ve sadece kimlikle seyahat edilebilen ülkeler KKTC, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova iken, birçok ülke de kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşlarını ülkelerine kabul ediyor. NTV'nin haberine göre, işte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...
Andorra
Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.
Antigua ve Barbuda
Kuzey Amerika’daki Antigua ve Barbuda’ya 180 gün için vize almadan giriş yapabilirsiniz.
Arjantin
Güney Amerika’da yer alan Arjantin’e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebilirsiniz.
Arnavutluk
Balkan ülkeleri arasında yer alan Arnavutluk’a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmamaktadır.
Azerbaycan
Azerbaycan’a sınır kapısında vize alarak 30 gün süreliğine ziyaret edebilirsiniz.
Fakat Sadece Haydar Aliyev Bakü Havalimanı’ndan ve 30 Günlük sınırda vize alınabiliyor. Eğer deniz veya kara yoluyla gidecekseniz de Azerbaycan Konsolosluğu’ndan vize almanız gerekmektedir.
Bahamalar
Kuzey Amerika’da bulunan Bahamalar’a vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ancak sınır kapısında turizm amacıyla seyahat ettiğinizi ispatlaman gerekiyor. İspat edebilirseniz 8 aya kadar Bahamalar’da kalabilirsiniz.