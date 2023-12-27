Vizesiz gidilebilen ülkeler listesi değişti: (İşte vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için pasaportsuz ve sadece kimlikle seyahat edilebilen ülkeler KKTC, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova iken, birçok ülke de kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşlarını ülkelerine kabul ediyor. NTV'nin haberine göre, işte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...

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