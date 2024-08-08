VPN kullananlara bir uyarı daha: Banka hesaplarınız boşaltılabilir

Son zamanlar da bu duruma ilişkin vakaları Yazılımcı ve Siber Güvenlik Uzmanı Mehmet Burak Torun değerlendirdi.

VPN'nin kullanıcılar için büyük tehdit olduğunu belirten Siber Güvenlik Uzmanı Torun, “Maddi ve manevi ciddi bir şekilde zararlar açabiliyor. Hatta diyorlar ki ‘Ben artı 18 siteye giriyorum ve kendimi gizliyorum' O uygulamanın da bir sahibi var ve bütün bilgilerinize erişebiliyor. Son zamanlarda bana gelen vakalardan bir tanesi; banka hesaplarının tamamen ele geçirilmesi. Onun içindeki paraların anında çalınması. Bunun dışında da sosyal medya hesaplarının kapatılması. VPN'den sonra birçok vaka gelmeye başladı.” ifadesini kullandı.