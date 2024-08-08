VPN kullananlara bir uyarı daha: Banka hesaplarınız boşaltılabilir
Instagram'a getirilen erişim yasağının ardından kullanıcılar sosyal paylaşım sitesine girmek için VPN uygulamalarını indirmeye başladı. Ancak uzmanlar, VPN ile ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Yazılım Mühendisi ve Siber Güvenlik Uzmanı Mehmet Burak Torun, Instagram'a girmek için VPN kullanan kişileri uyararak, “Son zamanlarda gelen vakalardan bir tanesi; banka hesaplarının tamamen ele geçirilmesi. Onun içindeki paraların anında çalınması. Bunun dışında da sosyal medya hesaplarının kapatılması. VPN'den sonra birçok vaka gelmeye başladı.” dedi.
Sosyal medya platformu Instagram'a “katalog suçlar”a ilişkin düzenlemelere uymaması gerekçesiyle BTK tarafından erişim engeli getirildi.
Instagram'ın bazı kullanıcıları ise engeli telefonlarına indirdikleri VPN uygulamasıyla aşmaya çalışıyor.
VPN uygulamasını erişimine izin verilmesinin ardından kullanıcılar kendi IP bilgilerini Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde göstererek Instagram'a giriş yapabiliyor.
Casus yazılımların yer aldığı bu uygulamalar, vatandaşların banka ve sosyal medya mecralarındaki hesaplarını çalabiliyor.
Son zamanlar da bu duruma ilişkin vakaları Yazılımcı ve Siber Güvenlik Uzmanı Mehmet Burak Torun değerlendirdi.
VPN'nin kullanıcılar için büyük tehdit olduğunu belirten Siber Güvenlik Uzmanı Torun, “Maddi ve manevi ciddi bir şekilde zararlar açabiliyor. Hatta diyorlar ki ‘Ben artı 18 siteye giriyorum ve kendimi gizliyorum' O uygulamanın da bir sahibi var ve bütün bilgilerinize erişebiliyor. Son zamanlarda bana gelen vakalardan bir tanesi; banka hesaplarının tamamen ele geçirilmesi. Onun içindeki paraların anında çalınması. Bunun dışında da sosyal medya hesaplarının kapatılması. VPN'den sonra birçok vaka gelmeye başladı.” ifadesini kullandı.