  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Yağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleri

Yağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba il il hava durumu tahminleri...

Yağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

1 | 10
Yağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

2 | 10
Yağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

3 | 10
Yağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

4 | 10