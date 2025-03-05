Yağışlı hava yurdu terk etti, bahar havası geldi: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık