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Yağışlı hava yurdu terk etti, bahar havası geldi: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 5 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Yağışlı hava yurdu terk etti, bahar havası geldi: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

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Yağışlı hava yurdu terk etti, bahar havası geldi: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

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Yağışlı hava yurdu terk etti, bahar havası geldi: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

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Yağışlı hava yurdu terk etti, bahar havası geldi: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

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