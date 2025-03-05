Yağışlı hava yurdu terk etti, bahar havası geldi: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 5 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği bekleniyor.
DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık