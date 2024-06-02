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  4. Yağışlı havalar geride kaldı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Yağışlı havalar geride kaldı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Yağışlı havalar geride kaldı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu

1 | 8
Yağışlı havalar geride kaldı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Yağışlı havalar geride kaldı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Yağışlı havalar geride kaldı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8