Yalancı bahara aldanmayın, kışlıklarınızı kaldırmayın! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu