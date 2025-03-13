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  4. Yalancı bahara aldanmayın, kışlıklarınızı kaldırmayın! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

Yalancı bahara aldanmayın, kışlıklarınızı kaldırmayın! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 13 Mart 2025 Perşembe bölge bölge hava durumu tahminleri...

Yalancı bahara aldanmayın, kışlıklarınızı kaldırmayın! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

Türkiye’yi mart ayı ortasında yaz havasına sokacak bu çöl rüzgarlarının ardından gelecek hafta 18 Mart Salı bu kez Kuzey Avrupa’dan Rusya’ya, oradan Kırım üzerini geçerek ülkemize Karadeniz üstünden ulaşacak yeni bir soğuk hava dalgası bekliyor.

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Yalancı bahara aldanmayın, kışlıklarınızı kaldırmayın! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Yalancı bahara aldanmayın, kışlıklarınızı kaldırmayın! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

EGE

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yalancı bahara aldanmayın, kışlıklarınızı kaldırmayın! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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