Yalancı bahara aldanmayın, kışlıklarınızı kaldırmayın! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 13 Mart 2025 Perşembe bölge bölge hava durumu tahminleri...
Türkiye’yi mart ayı ortasında yaz havasına sokacak bu çöl rüzgarlarının ardından gelecek hafta 18 Mart Salı bu kez Kuzey Avrupa’dan Rusya’ya, oradan Kırım üzerini geçerek ülkemize Karadeniz üstünden ulaşacak yeni bir soğuk hava dalgası bekliyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu