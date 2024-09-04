Yalı Çapkını dizisine Pelin Akil dahil oldu! Pelin Akil kimdir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra atv'de yayınlanan Aile İşi ve yine Star TV'de yayımlanan Çember projelerinde yer almıştır. Pelin Akil, sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.