Yargı paketinde sona gelindi: İyi hal indirimi kalkacak mı?

Mevcut infaz rejimine göre herhangi bir suçtan 2 yıl ve altında ceza alan biri denetimli serbestlik ve şartlı salıverme hükümlerinden yararlanarak, hiç cezaevine girmiyor. Yeni yapılacak düzenleme ile 2 yıl altındaki suçlarda da ceza süresinin bir bölümünün cezaevi şartlarında tamamlanması öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresinde de değişiklik yapılacak.