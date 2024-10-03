Yargı paketinde sona gelindi: İyi hal indirimi kalkacak mı?
İstanbul’da polis Şeyda Yılmaz’ın, çok sayıda suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilmesinden sonra, bu kadar suç işleyen birinin cezaevi yerine dışarıda olmasına yönelik tartışmalar sürerken, toplumdaki cezasızlık algısını giderecek yeni düzenlemeler içeren taslak çalışmalarda sona gelindi...
Adalet Bakanlığı ve AK Parti hukukçularının bir yıldan fazladır üzerinde çalıştığı yeni yargı paketleri konusunda önemli mesafe alındı. TBMM tatile girmeden 9’uncu yargı paketinin bir bölümü yasalaştırılmış, kadının kızlık soyadını kullanabilmesine yönelik hükümlerin de aldığı kısımlar yeni döneme bırakılmıştı.
AK Parti hukukçular, önümüzdeki günlerde paketin kalan kısımlarının yasalaştırılacağını, denetimli serbestlik, koşullu salıverme ve iyi hâl indirimleri konusunda tartışmaları bitirecek yeni adımların ise 10’uncu veya 11’inci yargı paketi ile gündeme geleceğini kaydetti.
Mevcut infaz rejimine göre herhangi bir suçtan 2 yıl ve altında ceza alan biri denetimli serbestlik ve şartlı salıverme hükümlerinden yararlanarak, hiç cezaevine girmiyor. Yeni yapılacak düzenleme ile 2 yıl altındaki suçlarda da ceza süresinin bir bölümünün cezaevi şartlarında tamamlanması öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresinde de değişiklik yapılacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre hazırlanan taslakta, bir ay ceza alan birinin 12 gün süre ile cezaevinde kalması planlanıyor. Şu anda, cezaevinde bulunan bir hükümlü cezasının bir yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlıyor. Yeni düzenleme ile denetimli serbestlik şartları yeniden belirlenecek ve cezanın yüzde 40’ı cezaevinde tamamlanacak.